2. Jahrestag Volksbegehren Artenvielfalt: Noch viel Luft nach oben in der Umsetzung

Zum zweiten Jahrestag des erfolgreichen Volksbegehrens Artenvielfalt – „Rettet die Bienen!“ am 13. Februar steht die Umsetzungs-Ampel des BN noch in keinem Bereich auf „grün“. „Damit sich das möglichst rasch ändert, muss die bayerische Staatsregierung die Umsetzung des Volksbegehrens beschleunigen, in die Fläche bringen und in einigen Punkten wie den Gewässerrandstreifen bei den Vorgaben nachbessern“ fordert Richard Mergner, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern. Der BN sieht durchaus Fortschritte in einigen Bereichen, aber „solange CSU und FW weiteren an zentralen Ursachen des Artensterbens, insbesondere einer verfehlten Agrarpolitik und dem nach wie vor hohen Flächenverlust und der Zerschneidung durch neue Baugebiete und Straßen festhalten, werden wir die nötige Trendwende beim Verlust der Arten nicht erreichen. Dazu muss sich Ministerpräsident Markus Söder auch im Bund endlich für die nötigen Weichenstellungen wie eine insektenschützende Agrar- und Verkehrspolitik einsetzen.“