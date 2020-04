Amphibienrettung 2020 erfolgreich verlaufen - trotz schwieriger Bedingungen

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) konnte trotz Corona-Krise in Einzelarbeit statt wie sonst im Team die Amphibienzaunbetreuung aufrechterhalten. Richard Mergner, Vorsitzender des BN, dankt den rund 6.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern: „Es wäre durchaus verständlich gewesen, wenn hier und da die Zaunbetreuung eingestellt worden wäre. Doch meines Wissens war das an keinem einzigen Amphibienzaun in Bayern der Fall. Hunderttausende von Amphibien wurden so gerettet. Dafür gilt allen Beteiligten unser besonderer Dank.“ Zudem hat der BN Hoffnung, dass der Abwärtstrend der letzten zwei Jahre bei der Anzahl der wandernden Tiere in diesem Jahr gestoppt wird.