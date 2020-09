Autogipfel am 8.September 2020: Keine weiteren Steuergeschenke - Branche endlich auf Klimakurs bringen

Mit Blick auf das morgige Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertreterinnen und Vertretern der Autobranche kritisiert der BUND Naturschutz in Bayern e.V. den Vorstoß von Ministerpräsident Markus Söder, Verbrennerfahrzeuge mit Steuergeldern zu fördern. „Es gibt keine sauberen Verbrenner. Ein Umtausch von Verbrenner zu Verbrenner bringt nicht den nötigen Klimaschutzeffekt. Statt einer solchen Prämie muss es eine Mobilitätsprämie geben, mit dem Ziel die Mobilitätswende einzuleiten und den Autoverkehr zu reduzieren. Die Steuergelder müssen in die dringend notwendige sozial-ökologische Transformation fließen und nicht kurzfristige Kaufanreize schaffen.“, so Richard Mergner, Landesvorsitzender.