Bayerisches Klimaschutzgesetz im Landtag: BUND Naturschutz fordert wirksames Klimaschutzgesetz statt weichgespültes Placebo-Gesetz - Brandbrief an CSU- und Freie Wähler-Abgeordnete

Vor den Beratungen des Gesetzesvorschlages eines bayerischen Klimaschutzgesetzes im Landtag haben BUND Naturschutz und sein Jugendverband in einem Brandbrief an die Abgeordneten eine massive Verschärfung des Klimaschutzgesetzes gefordert. Der vorliegende Gesetzentwurf sei keine Antwort auf sterbende Wälder und die Wetterextreme wie Dürre, Hitze und Starkregen in Bayern. „Ministerpräsident Markus Söder darf nicht nur von der Verantwortung für die kommenden Generationen reden, sondern muss jetzt die Weichen stellen für drastische Energieeinsparungen, für den Stopp des Straßenneubaus und für eine klimaschützende Land- und Forstwirtschaft“, so Moritz Angstwurm, Landesvorstandsmitglied der Jugendorganisation BUND Naturschutz in Bayern und Richard Mergner, BN-Landesvorsitzender.