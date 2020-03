Bürgermeister für Klimaschutz und Energiewende

Über 80 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus bayerischen Kommunen fordern die Landesregierung in einem gemeinsamen Appell auf, endlich die Hindernisse für eine erfolgreiche Energiewende abzubauen. Dazu folgten sie am 03. März einer Einladung in die Gemeinde Fuchstal. Der BUND Naturschutz lobt die Initiative „Sie als Bürgermeister stellen sich den Herausforderungen und positionieren sich für die Zukunft.“ so Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des BUND Naturschutz in Bayern e.V.