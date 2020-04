Der 1. Mai in Zeiten von Covid-19: Solidarisch ist man nicht alleine

Wegen der Covid-19-Pandemie wird der traditionelle Protest am 1. Mai ins Netz verlegt. Das ist schade, ist jedoch natürlich in dieser Zeit vernünftig.

Der Austausch zwischen dem BUND Naturschutz und dem DGB hat eine lange Tradition. Wir stehen zusammen beim Einsatz für die Demokratie oder dem Kampf gegen ihre Feinde und beim Kampf gegen die Ausbeutung von Natur und Mensch.

DGB und BUND Naturschutz engagieren sich in Bayern seit Jahren für ein Abschalten der lebensgefährlichen Atomkraftwerke und für die Energiewende, für Einspartechnik, für die Nutzung von Wind und Sonne. Zusammen mit der IG Metall setzt der BN auf den sozial-ökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft. Dazu wurden gemeinsam konkrete Projekte angestoßen, auch für eine zukunftsfähige Mobilität.

Im Rahmen des Netz-Protestes zum 1. Mai, stellt der DGB die Frage: Was bedeutet Solidarität für jede*n Einzelne*n?

In Krisenzeiten wie diesen bedeutet Solidarität zunächst Existenzen zu schützen und soziale Härten abzufedern. Solidarität bedeutet aber auch und besonders in Krisenzeiten, unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Dafür muss die Basis allen Wirtschaftens eine intakte Natur und Umwelt, gesunde Lebensmittel, sauberes Wasser, gute Luft und ein funktionierendes Klima sein.

Die Klimakrise und der Schwund natürlicher Ökosysteme müssen ebenso ernst genommen werden wie die Covid-19-Pandemie, denn es gibt gemeinsame Ursachen und Wechselwirkungen zwischen diesen drei Krisen. Alle drei Krisen bedrohen unsere Gesundheit und das Überleben der Menschheit.

Dabei brauchen wir auch innereuropäische und internationale Solidarität. Wir müssen wegkommen von der Ökonomie der Gier, des grenzenlosen Wachstums, des Wettbewerbs, der Gewalt und des Raubbaus, hin zu einer „Ökonomie der Fürsorge“ und Gemeinwohl-Orientierung für die Erde, die Menschen und alle lebenden Arten.