Expert*innenanhörung im Bayerischen Landtag - Bayerisches Klimaschutzgesetz verfehlt die Ziele von Paris 2015

Am 25. September findet im Bayerischen Landtag die Expert*innenanhörung zum geplanten bayerischen Klimaschutzgesetz statt. „Der bisherige Entwurf des bayerischen Klimaschutzgesetzes erreicht die Ziele von Paris 2015 nicht. Weder in seinen Zielen, noch in seinen Maßnahmen! “, so Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des BUND Naturschutz in Bayern e.V., der als Experte im Landtag geladen ist.