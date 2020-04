Mai-Botschaft des BN-Vorsitzenden Richard Mergner - Solidarisch ist man nicht alleine

Der Austausch zwischen dem BUND Naturschutz und dem DGB hat eine lange Tradition. In Krisenzeiten wie diesen bedeutet Solidarität, zunächst Existenzen zu schützen und soziale Härten abzufedern. Solidarität bedeutet aber auch und besonders in Krisenzeiten, unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft in intakter Umwelt zu ermöglichen.