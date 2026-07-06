Prominente Paten heben Naturschutzgroßprojekt „Grünes Band Dreiländereck Bayern – Sachsen - Thüringen“ aus der Taufe

Nürnberg/Mödlareuth. Bereits am 1. November 2025 startete nach mehrjähriger Vorbereitung Projekt I (Planung) des gemeinsam vom Bundesamt für Naturschutz (BfN), mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) und den Ländern Bayern, Sachsen und Thüringen im Rahmen des Programms „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ geförderten Naturschutzgroßprojekts Grünes Band Dreiländereck Bayern - Sachsen - Thüringen.

Für die Planungsphase wird rund eine Million Euro investiert. 75 Prozent davon kommen vom Bund, weitere 15 Prozent tragen Bayern, Sachsen und Thüringen entsprechend ihres Flächenanteils. Zehn Prozent übernimmt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), dessen bayerischer Landesverband mit dem Nationalen BUND Kompetenzzentrum Grünes Band Projektträger ist.

Im Projektgebiet zwischen dem Thüringer Schiefergebirge, dem östlichen Frankenwald und dem sächsischen und bayerischen Vogtland finden sich strukturreiche Fließgewässer wie Südliche Regnitz, Saale, Tannbach und Muschwitz, die im Schatten der ehemaligen innerdeutschen Grenze wertvollen Rückzugsraum für seltene Arten wie den Feuersalamander und die Flussperlmuschel bieten. Artenreiche und schützenswerte Berg- und Feuchtwiesen, Heideflächen, naturnahe Buchen- und Hangschuttwälder und Moore beherbergen eine außergewöhnlich mannigfaltige Flora und Fauna und kommen dort noch vergleichsweise großflächig vor.

Martin Geilhufe, Vorsitzender BUND Bayern: „Seit 1989 setzt sich der BUND für das Grüne Band als nationalen Lebensraumverbund und lebendige Gedächtnislandschaft ein. Natur und Geschichte gehören am Grünen Band zusammen, es ist eine einzigartige Erinnerungslandschaft und lebendiges Symbol für Frieden, Freiheit und Demokratie! Daher freut es mich sehr, dass wir hier im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth den Auftakt für dieses wichtige Projekt geben. Es unterstreicht den Naturwert dieser Grüne-Band-Region, verbindet drei Landkreise und Bundesländer und grenzt an seinem östlichen Randbereich sogar an die tschechische Republik und damit an das Grüne Band Europa. In seiner Verbindung von Natur- und Kulturwerten ist das Grüne Band weltweit einzigartig. Daher mein Appell an Sie alle: Unterstützen Sie das Naturschutzgroßprojekt und damit auch das Grüne Band auf seinem Weg zum UNESCO-Welterbe!“

Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn: „Dieses Projekt steht beispielhaft für die enge Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement der drei Freistaaten Bayern, Sachsen und Thüringen, dem Bund und dem BUND für das Grüne Band. Hier entstehen zusammenhängende Lebensräume, in denen nicht nur Tiere und Pflanzen geschützt werden, sondern auch eine einzigartige Landschaft und die Erinnerung an die Teilung und friedliche Wiedervereinigung Deutschlands bewahrt bleibt. Das dient der Erinnerungskultur, schafft Erholungsräume und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum länderübergreifenden Biotopverbund als Teil der natürlichen Infrastruktur. Die Einbindung von Bevölkerung, Verwaltungen und Betrieben in die Planung verbindet Naturschutz mit regionaler Identität und deutsch-deutscher Geschichte.“

Thüringer Umweltminister Tilo Kummer (vor Ort vertreten durch Staatssekretärin Karin Arndt): „Dass ausgerechnet der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen heute zu den wertvollsten Naturräumen Deutschlands gehört, zeigt eindrucksvoll, wie eng Natur und Geschichte miteinander verbunden sind. Das Grüne Band zu bewahren, ist eine gemeinsame Naturschutzaufgabe von Bund, Ländern, Kommunen und anerkannten Naturschutzvereinigungen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir nun gemeinsam mit unseren Nachbarländern Bayern und Sachsen sowie dem BUND als Projektträger den nächsten Schritt gehen, um die Lebensräume über Ländergrenzen hinweg noch besser miteinander zu vernetzen. So schaffen wir bessere Bedingungen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten und sichern dieses einzigartige Natur- und Kulturerbe für kommende Generationen.“





Sachsens Staatssekretär Ulrich Menke:»Am Grünen Band sind nach der Wiedervereinigung einzigartige Lebensräume für gefährdete Pflanzen und Tiere entstanden. Zudem ist es ein Ort, an dem das Andenken an die Teilung wachgehalten und für die Menschen erlebbar wird. Das Naturschutzgroßprojekt, dessen Auftakt wir heute feiern, steht für den Freistaat Sachsen in einer Reihe von guten Entwicklungen für die Natur und Artenvielfalt im sächsischen Abschnitt des Grünen Bands. Erst im April dieses Jahres hat Sachsen diesen Teil als sein erstes Nationales Naturmonument ausgewiesen. Dieses sehr junge Schutzgebiet bringen wir in das gemeinsame Naturschutzgroßprojekt der drei Freistaaten als kleinen und gleichzeitig wertvollen Teil des Grünen Bandes ein. Damit verbinden wir den Wunsch, die schützenswerten Flächen im Grünen Band mit anderen Bereichen zu vernetzen und die einst trennende Grenze zum verbindenden Lebensraum gemeinsam zu entwickeln.«

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des BUND Naturschutz Bayern Martin Geilhufe und Landrat Dr. Oliver Bär überbrachten die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn, der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Vertreterinnen und Vertreter der Länder sowie Landrat Christian Herrgott vom Saale-Orla-Kreis ihre Grußworte. Abschließend wurde nach einem Spaziergang über das Freigelände des Deutsch-Deutschen Museums eine Kunstinstallation enthüllt, die das Miteinander von Natur und Geschichte am Grünen Band symbolisiert.

Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mit Mitteln des Bayerischen Naturschutzfonds und mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.