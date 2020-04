Weidenkätzchen in der Natur lassen

Ein Frühlingsspaziergang bietet gerade in der aktuellen Krisen-Phase dringend nötige Abwechslung und Erholung. Ostern steht vor der Tür und es ist verlockend – da geschlossene Gartenmärkte dieses Jahr keine kommerziell gezogenen Weidenzweige anbieten können - sich dabei einen Strauß Palmkätzchen oder Wildblumen zu pflücken. Doch der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) bittet um Rücksicht auf die Natur: „Wildbienen und Schmetterlinge brauchen gerade jetzt jede Nahrungsquelle. Die blühenden Weiden oder Schlüsselblümchen sind mit ihrem Pollen und Nektar für sie in dieser noch blütenarmen Zeit ganz wichtig“, appelliert Richard Mergner, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz. „Genießen Sie die Schönheit der aufblühenden Natur und das Brummen und Summen an den Kätzchen am besten in der Natur. Für den Osterstrauß eignen sich auch Triebe von noch nicht blühenden Sträuchern oder Bäumen“. Für die Wohnung dagegen problemlos genutzt werden können Zweige der Forsythien, denn sie produzieren weder Nektar noch Pollen und sind für Insekten damit wertlos.