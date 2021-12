Videobotschaft: BN blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Corona ohne Ende - die Pandemie hatte auch das auslaufende Jahr fest im Griff und bestimmte den Diskurs. Aber nicht nur! Auch der Umwelt- und Klimaschutz war heuer wieder in aller Munde - und das ist gut so! Die Aufgaben, die es hier zu bewältigen gibt, sind enorm. Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung können wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen sichern. Wir haben auch in diesem Jahr wieder alles dafür gegeben, um die Welt und unser geliebtes Bayern für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Was in diesem Jahr besonders wichtig war und welche Erfolge der BN zu verzeichnen hatte, berichtet der Landesvorsitzende des BN Richard Mergner in seiner Videobotschaft zum Jahresausklang.