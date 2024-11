Ackerwildkrautpreis 2024: Auszeichnung für Landwirte in Oberbayern!

Ackerwildkräuter sind wichtige Wildpflanzen, die neben Kulturpflanzen auf unseren Feldern wachsen. In der heutigen Agrarlandschaft sind viele Äcker jedoch „wildkrautfrei“, was die Vielfalt an Lebensräumen für Insekten und andere Tiere stark einschränkt. Doch es gibt auch Lichtblicke: 23 Landwirtinnen und Landwirte aus Oberbayern beteiligten sich in diesem Jahr am Ackerwildkraut-Wettbewerb. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL), die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Bioland und der BUND Naturschutz in Bayern (BN) ehrten die Siegeräcker aus den Landkreisen Starnberg und Eichstätt, die eindrucksvoll zeigen, wie bunt und vielfältig Äcker in Oberbayern sein können.