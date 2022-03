BN-Landesvorsitzender Richard Mergner zur Doppelkrise Krieg in der Ukraine und Klimakatastrophe

In einer Videoansprache spricht der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner über den Krieg in der Ukraine, das furchtbare menschliche Leid und die aktuelle Diskussion um verlängerte Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland. Nachhaltigkeit, Demokratie und Frieden sind untrennbar miteinander verbunden.