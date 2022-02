BN und BI legen schlechten Lärmaktionsplan zur Prüfung der EU vor und fordern Streichung der 3. Startbahn aus dem Landesentwicklungsprogramm

Klima- und Lärmschutz ja, aber nicht am Flughafen München – das scheint nach wie vor das Motto von Flughafen und Staatsregierung zu sein. Anders lässt sich nicht erklären, warum die Regierung von Oberbayern einen völlig ambitionslosen Lärmaktionsplan genehmigt hat und warum im Entwurf der Staatsregierung für ein neues Landesentwicklungsprogramm (LEP) immer noch der Ausbau mit einer 3. Start- und Landebahn als Ziel enthalten ist. BI Attaching, Aktionsbündnis aufgeMUCkt und der BUND Naturschutz in Bayern e.V. haben sich deshalb an die EU-Kommission zur Überprüfung gewandt und fordern die Streichung der Bahn aus dem LEP.