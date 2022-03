Der BUND Naturschutz in Bayern unterstützt auch in diesem Jahr die weltweite Klima- und Umweltschutzaktion, die 2007 von WWF ins Leben gerufen wurde. „Auch wenn der furchtbare Krieg in der Ukraine im Moment alles überschattet. Die Erderhitzung ist und bleibt die größte weltweite Krise. Wenn wir hier nicht massiv gegensteuern, werden wir uns selber die Lebensgrundlagen in weiten Teilen der Erde entziehen, mit dramatischen ökologischen, sozialen und menschlichen Folgen für alle! Es ist gut, dass es Projekte wie die Earth Hour gibt, um uns dies immer wieder vor Augen zu führen“, erklärt der BN-Vorsitzende Richard Mergner.



„Am wichtigsten für den Klimaschutz ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Leider tritt hier vor allem Bayern als Blockierer auf“, kritisiert Mergner. „Die Windradverhinderungsregel 10h muss fallen! Bayern sollte hier endlich Verantwortung übernehmen, das hat gerade der Krieg in der Ukraine überdeutlich gezeigt. Stattdessen versucht Ministerpräsident Markus Söder mit einer Geisterdebatte über die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke von den eigentlichen Problemen abzulenken.“



Der BN appelliert auch an alle Kommunen, die Beleuchtung dauerhaft herunterzufahren. „Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Leider werden immer noch viel zu viele öffentliche Gebäude nachts angestrahlt. Wir fordern alle Kommunen auf, unnötige Beleuchtung wo immer es geht dauerhaft abzuschalten“, erklärt der BN-Energieexperte Michael Remy.