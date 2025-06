Energie: BN kritisiert geplante Gaskraftwerke im Süden Deutschlands

Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe kommentiert die heutige Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Ministerpräsident Markus Söder, und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wie folgt:

„Den geplanten Ausbau der Gaskraftwerke, die offenbar zu einem erheblichen Teil in Bayern gebaut werden sollen, sehen wir sehr kritisch. Für das Klima ist neue fossile Infrastruktur fatal, der geplanten Zubau von 20 Gigawatt ist definitiv überdimensioniert. Wenn neue Gaskraftwerke gebaut werden, müssen diese von Anfang an H2-ready sein und es muss einen konkreten Plan für die Umstellung auf den Betrieb mit grünem Wasserstoff geben. Abgesehen davon sollte der Ausbau der Erneuerbaren Priorität haben und hier sind Wind und PV die zentralen Säulen. Die Ankündigungen der Staatsregierung mehr auf Biomasse, Wasserkraft und CCS zu setzen, erteilen wir eine klare Absage. Im Übrigen sind Bayerns Sorgen bezüglich der Strompreise hausgemacht, da der Windkraftausbau jahrelang ausgebremst wurde - das ist keine bewusste Benachteiligung Bayerns. Wer keine Aufteilung in Strompreiszonen haben will, muss mehr Windräder im Süden bauen. Positiv ist, dass Ministerpräsident Markus Söder den Ausbau der Verteilnetze als zentral erkannt hat.“



Für Rückfragen

Felix Hälbich

Pressesprecher, Referent für Medien und Kommunikation

Tel. 0 89 / 5 14 69 76 11; 01 71 / 3 37 54 59

E-Mail: felix.haelbich@bund-naturschutz.de

Hintergrundinformation: BUND Naturschutz

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) ist mit 268.000 Mitgliedern und Förderern der größte Natur- und Umweltschutzverband Bayerns. Er setzt sich für unsere Heimat und eine gesunde Zukunft unserer Kinder ein – bayernweit und direkt vor Ort. Und das seit über 100 Jahren. Der BN ist darüber hinaus starker Partner im deutschen und weltweiten Naturschutz. Als Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) ist der BN Teil des weltweiten Umweltschutz-Netzwerkes Friends of the Earth International. Als starker und finanziell unabhängiger Verband ist der BN in der Lage, seine Umwelt- und Naturschutzpositionen in Gesellschaft und Politik umzusetzen.