Erster Schritt in die richtige Richtung

Mit der ab heute gültigen „Förderrichtlinie Investition Herdenschutz Wolf“ macht die bayerische Staatsregierung endlich den vom BN seit Jahren geforderten ersten richtigen Schritt zum Aufbau eines funktionierenden Herdenschutzes in Bayern: „Wir freuen uns, dass die Weidetierhalter in den Fördergebieten nun 100 Prozent Ihrer investiven Kosten für Zäune, Hunde und sogar mobile Ställe erstattet bekommen. Die Staatsregierung zeigt damit, dass sie die Tierhalter mit der Bewältigung der Herausforderung Herdenschutz nicht alleine lassen will“, kommentiert Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz (BN), mahnt aber auch weitere Schritte an: „Allerdings besteht noch Nachbesserungsbedarf, damit alle von der Wolfsrückkehr betroffenen Weidetier-halter in Bayern von der Förderung profitieren. Und auch für die hohen laufenden Kosten des Herdenschutzes brauchen die Tierhalter in einem zweiten Schritt Unterstützung.“