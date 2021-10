Grüne Oase in der Stadt

„Dieser Park ist ein ökologischer und historischer Schatz mitten in Pasing“, so Sr. Cosima Kiesner CJ, Provinzialoberin der Mitteleuropäischen Provinz der Congregatio Jesu. „Wir Schwestern können den Park jedoch nicht mehr so unterhalten, wie es notwendig ist, um dieses besondere Stück Natur zu erhalten. Daher freuen wir uns sehr, mit dem BUND Naturschutz einen Partner gefunden zu haben, der sich mit aller Kraft dafür einsetzen wird, diese grüne Oase zu erhalten und die Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.“

Richard Mergner, Landesvorsitzender des BN, ergänzt: „Dank einer großzügigen Erbschaft sind wir in der Lage, an dieser Stelle den Magdalenenpark errichten zu können. Er wird nach der Mutter der Erblasserin benannt sein. Natürlich ist es uns eine große Freude, dieses Kleinod inmitten der Großstadt München mit seinem hochwertigen Bestand sichern und sehr behutsam gestalten zu können.“

Zur Anlage, die nun an den BN übergeben wurde, gehören neben einem großen Gemüse- und Blumengarten auch eine Streuobstwiese sowie der Wald mit der Würminsel, der Mariensäule und das kleine Inselhaus. Dieses steht an der Stelle, an der sich früher der Turm der Pasinger Burg befand. Der Gewölbekeller ist das älteste Bauwerk Pasings.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Tage der offenen Tür, bei denen die Anwohnerinnen und Anwohner das Gelände erkunden konnten. Der BUND Naturschutz plant nun, einen Teil des Parks nach und nach der Öffentlichkeit zugängig zu machen. In einem weiteren Teil sollen Flora und Fauna sich geschützt frei entwickeln können.

