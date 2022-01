Habeck in München: Interview mit dem BN-Landesbeauftragten Martin Geilhufe

Der Vizekanzler hat mit Ministerpräsident Markus Söder in der Staatskanzlei über die Abschaffung der 10H-Windradabstandsregel diskutiert. Leider gibt Markus Söder seine Blockadehaltung nicht auf, die umstrittene Regel soll vorerst beibehalten werden. Damit ist der Ausbau der Windenergie in Bayern weiterhin ausgebremst. In Bayern ist in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres kein einziger Genehmigungsantrag für ein Windrad eingegangen. So können wir die für den Klimaschutz so wichtige Energiewende nicht schaffen!

Unsere Forderung ist daher: 10-H muss weg, der Weg muss freigemacht werden, für einen naturverträglichen und bürgernahen Ausbau der Windenergie. Unser Landesbeauftragter Martin Geilhufe hat im Vorfeld des Habeck-Besuchs dem Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben.



Hier Interview anhören