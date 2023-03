Sammelwoche 2023: Kröten sammeln für Bayerns Natur

Es ist die größte derartige Aktion im Umwelt- und Naturschutzbereich in Bayern: Einmal im Jahr sammeln Zehntausende von Ehrenamtlichen an der Haustüre und auf der Straße Spenden, um Schutzprojekte für Tiere, Pflanzen und Landschaften überall in Bayern zu finanzieren.

„Bitte helfen auch Sie mit, dass wir uns weiterhin für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen können und spenden Sie für den BUND Naturschutz. Jeder Euro zählt!“, appelliert BN-Landesgeschäftsführer Peter Rottner an alle Freunde der Natur. Spenden können auch direkt auf das Spendenkonto des BN eingezahlt werden:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE27 7002 0500 0008 8440 00

Betreff: Spende HuS-Naturschutz

Natürlich können Sie hier auch online spenden

Das Geld wird auch im wörtlichen Sinne für Kröten verwendet. Frösche, Molche und Kröten haben Hilfe dringend nötig. Denn bei ihren Frühjahrswanderungen würden sonst viele von ihnen überfahren werden. Zum Glück gibt es die rund 6.000 freiwilligen Helfer des BUND Naturschutz. Sie bauen Schutzzäune auf und helfen den Tieren über die Straßen. Das rettet jährlich über 500.000 Amphibien das Leben.

Wer sich selbst bei der Sammelwoche für die Natur engagieren oder mehr über die Arbeit des BUND Naturschutz wissen möchte, kann weitere Informationen über das Büro der jeweiligen Kreisgruppe vor Ort anfordern. Bei der Kreisgruppe können sich auch alle melden, die sich selbst gerne für den Erhalt der bayerischen Natur und für eine lebenswerte Umwelt engagieren möchten.