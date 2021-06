BUND Naturschutz fordert Neustart für Bundesverkehrswegeplan und Moratorium für Straßenbau

München/Erding/Ichenhausen/Karlstadt/Oberstdorf: Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags machen sich Aktive des BUND Naturschutz zusammen mit anderen Gruppen am Samstag in ganz Bayern für einen Neustart in der Verkehrspolitik und eine Mobilitätswende nach der Bundestagswahl stark. Denn wer Klimaschutz ernst meint, muss endlich in der Mobilitätswende vorankommen. In Bayern finden unter anderem Aktionen am geplanten Neubau der B 16 bei Ichenhausen, am geplanten Neubau der ED 99 bei Erding und im Raum Karlstadt gegen die B26n statt. In Oberstdorf machen Aktive des BUND Naturschutz mit Gehzeugen und anderen alternativen Fahrzeugen auf den dringend notwendigen Ausbau des ÖPNV in den Tourismusregionen aufmerksam.