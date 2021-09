Allgäuer radeln zu den IAA-Protesten in München

Am kommenden Samstag (11. September) findet in München anlässlich der dort zeitgleich stattfindenden Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) eine Großdemonstration „Klimaschutz statt Autolobby – Mobilitätswende jetzt!“ statt. Eine Gruppe von ca. 20 Allgäuer Radlerinnen und Radlern ist anlässlich des geplanten B12‑Ausbaus am Freitag, 10. September, mit dem Fahrrad von Kaufbeuren in Richtung München losgefahren, um am nächsten Tag an der großen Fahrraddemo teilzunehmen.

Zum Auftakt setzten Sie an der B12 bei Kaufbeuren ein Zeichen für eine Verkehrswende. Josef Kreuzer, Kreisvorsitzender des BN im Ostallgäu: „Mit dem geplanten autobahngleichen B12-Ausbau für eine halbe Milliarde Euro wird die bisherige autozentrierte Verkehrspolitik weiter zementiert. Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, muss das Geld in Bus-, Bahn-, Rad- und Fußverkehr und nicht in Straßenausbau investiert werden.“

Thomas Reichart, B12-Beauftragter der BN-Kreisgruppe Ostallgäu, ergänzt: „Wir fordern von der neuen Bundesregierung, den Bundesverkehrswegeplan zu überarbeiten und alle klimaschädlichen Projekte herauszustreichen. Dazu gehört auch der autobahngleiche B12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten.“

Weitere Informationen unter:

https://www.bund-naturschutz.de/pressemitteilungen/zukunftsfaehige-verkehrspolitik-statt-neue-allgaeu-autobahn

https://youtu.be/ECqr8AgjPC4

https://www.bund-naturschutz.de/umweltpolitik/bundestagswahl-2021/strassenbaudinosaurier