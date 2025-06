Zum Tod von Hubert Weinzierl: BN trauert um seinen früheren Landesvorsitzenden

Hubert Weinzierl hat den BUND Naturschutz in Bayern e.V. maßgeblich weiterentwickelt. „Aus dem staatsnahen, unpolitischen BUND Naturschutz hat Hubert Weinzierl gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen einen unabhängigen, starken und demokratischen Verband gemacht. Bayerns Natur wäre ohne sein Wirken ärmer und unsere Lebensgrundlagen noch bedrohter“, würdigt Richard Mergner, BN-Landesvorsitzender, Weinzierls Wirken.

Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BUND Naturschutz, jahrzehntelanger Wegbegleiter und 2002 Weinzierls direkter Nachfolger als Landesvorsitzender: „Hubert Weinzierl war ein Wegbereiter des heutigen Naturschutzes, der es geschafft hat, dass der Naturschutz mitten in der Gesellschaft verankert ist und zu einer gesellschaftlichen Kraft wurde. Ohne Hubert Weinzierl hätte Bayern seine landschaftlichen Naturschutzhöhepunkte nicht bewahrt.“

Hubert Weinzierl wurde 1935 in Ingolstadt geboren und studierte in München Forstwissenschaft. Schon ab 1953 engagierte er sich im Naturschutz. Von 1965 bis 1972 war er ehrenamtlicher Regierungsbeauftragter für Naturschutz in Niederbayern. Über 30 Jahre lang, von 1969 bis 2002, war Weinzierl Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern e.V. und 1975 Mitinitiator der Gründung des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der BN ist seitdem dessen bayerischer Landesverband. Hubert Weinzierl hatte zudem von 1983 bis 1998 das Amt des BUND-Vorsitzenden und von 2000 bis 2012 das des DNR-Präsidenten inne.

In Weinzierls langjähriges Wirken als BN-Vorsitzender fielen große Umwelt-schutzthemen wie das Waldsterben in den 80er Jahren, der Kampf gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf, der Super-GAU im Atomkraftwerk Tschernobyl oder die Entstehung des Nationalparks Bayerischer Wald. Für eine ganze Generation von Umweltschutzaktiven war Hubert Weinzierl Vorbild und Integrationsfigur.

Weinzierl wurde unter anderem mit der Bayerischen Verdienstmedaille, dem Bayerischen Verdienstorden und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.