Bundesverdienstkreuz an Hubert Weiger verliehen

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat heute (12. November) im Landratssaal der Regierung von Oberfranken in Bayreuth in einem Festakt das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Prof. Dr. Hubert Weiger verliehen. Der Ehrenvorsitzende des BN und des BUND ist mit dieser hohen Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Wirken im Umwelt- und Naturschutz ausgezeichnet worden.



"Ich freue mich sehr über diese besondere Ehrung. Ich verstehe sie aber nicht nur als Auszeichnung für mich, sondern auch für diejenigen, die mit mir zum Wohle des Umwelt- und Naturschutzes diesen Weg gegangen sind“, unterstreicht Weiger. „Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel erreicht. Leider stellen sich mit dem Klimawandel heutzutage weitere für die Menschheit essentielle Herausforderungen. Die Arbeit für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen und die Schönheit der Natur hört nie auf und ist heutzutage wichtiger denn je. Ich wünsche den jetzigen und nachfolgenden Generationen viel Kraft und Erfolg für diese schwere Aufgabe.“

Richard Mergner, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz, bedankt sich bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Staatsminister Thorsten Glauber für die Auszeichnung seines Vorgängers: „Ich gratuliere Hubert Weiger von ganzem Herzen. Er hat diese Auszeichnung aufgrund seines jahrzehntelangen Einsatzes für Natur und Umwelt in höchstem Maße verdient. Ich sehe sie als Bestätigung, dass wir als BUND Naturschutz uns weiter für die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen sowie für einen sofortigen und nachhaltigen Wandel in der Klimapolitik einsetzen.“



Hubert Weiger hat den BUND Naturschutz in Bayern maßgeblich geprägt: Seit Anfang der 1970er-Jahre hat er den BN zu dem modernen und schlagkräftigen Verband von heute entscheidend mit aufgebaut. Von 2002 bis 2018 war er Vorsitzender des BN, von 2007 bis 2019 Vorsitzender des Bundesverbandes BUND, den er 1975 mitgegründet hat. Der studierte Diplomforstwirt ist seit 1994 Honorarprofessor für Naturschutz und nachhaltige Landnutzung an der Universität Kassel. Hubert Weiger ist seit 2013 Mitglied des Rates für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung und war Mitglied der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung der Bundesregierung (sog. „Kohlekommission“). Der 74-Jährige hat in seinem Leben zahlreiche Auszeichnungen bekommen, zuletzt unter anderem den Wilhelm-Hoegner-Preis der Bayerischen Landtags-SPD (2021) und als Mitinitiator des Grünen Bands Deutschland den Deutschen Umweltpreis der DBU (2017). Außerdem ist Weiger Autor und Co-Autor von über 600 Veröffentlichungen.





Weitere Informationen zu Hubert Weiger finden Sie hier:

https://www.bund-naturschutz.de/ueber-uns/organisation/ehrenvorsitzender



Für Rückfragen:

Stefan Schäffer

persönlicher Referent von Hubert Weiger

Tel. 0911/8187810; 0160/5639943

E-Mail: buero.landesvorsitzender@bund-naturschutz.de