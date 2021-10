Bundesweite Mobilitätsaktionstage - Klimaschädliche Straßenprojekte stoppen!

Bundesweit fordern an diesem Wochenende Umwelt-, Naturschutz- und Mobilitätsgruppen einen stärkeren Ausbau des ÖPNV und des Fuß- und Radverkehrs. Der Straßenaus- und -neubau müssen gestoppt werden. Auch der BUND Naturschutz (BN) beteiligt sich an den zweiten dezentralen Mobilitätsaktionstagen vom 8. bis 10. Oktober und prangert insbesondere Straßenplanungen wie den Bau der B 26 n durch die Landkreise Main-Spessart und Würzburg an.