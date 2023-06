Delegiertenversammlung 2023 in Nürnberg

Drei Monate vor der Wahl macht der BN damit konkrete Vorschläge und entwirft Visionen für die Energie- und Wärmewende, die Verkehrswende, den Artenschutz, die Landwirtschaft, Gewässer und Alpen, den Flächenschutz, den Walderhalt sowie für eine starke Zivilgesellschaft.

Der Klimaschutz und das Artensterben und die damit verbundenen dringend notwendigen Transformationsprozesse sind die größten Herausforderungen unserer Zeit. In den Programmen der großen Parteien zur Landtagswahl in Bayern wird dem Rechnung getragen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Drei Monate vor der Wahl wollen wir den Parteien diesbezüglich auf den Zahn fühlen. Welche Ideen und Visionen haben sie für die Energie- und Wärmewende, die Verkehrswende, den Artenschutz, die Landwirtschaft, die Gewässer oder den Walderhalt? Dazu findet am Vorabend der Delegiertenversammlung eine Podiumsdiskussion statt. Teilnehmer sind Martin Huber, CSU-Generalsekretär, Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, Ludwig Hartmann, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der Grünen, Florian von Brunn, Landes- und Fraktionsvorsitzender sowie Spitzenkandidat der SPD, Martin Hagen, Landes- und Fraktionsvorsitzender sowie Spitzenkandidat der FDP, Adelheid Rupp, Landessprecherin und Spitzenkandidatin der Linken, sowie Agnes Becker, Landesvorsitzende der ÖDP.

Am Samstag werden der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König (CSU) sowie der Bundesvorsitzende des BUND, Olaf Bandt, ein Grußwort sprechen. Außerdem beraten und verabschieden die Delegierten den Haushaltsplan des Verbandes und zeichnen verdiente BN-Aktive für ihr jahrelanges Engagement aus.

Die Delegiertenversammlung ist das höchste Gremium des Verbandes. Sie tagt einmal pro Jahr und legt dabei die Grundlinien der Verbandspolitik sowie aktuelle Schwerpunkte fest. Sie besteht aus derzeit rund 300 Delegierten der 76 BN-Kreisgruppen und vertritt die Mitglieder des BUND Naturschutz.