SandAchse Franken: Flugplatz in Bamberg wird Naturschutzgebiet

Passend zum 25-jährigen Projekt-Jubiläum: Der Regierungspräsident von Oberfranken, Florian Luderschmid, verkündete am 26. Juni 2025 auf der Tagung der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege zur Zukunft von Sandlebensräumen in Nürnberg die Ausweisung des Flugplatzes in Bamberg als weiteres Naturschutzgebiet (NSG) in Oberfranken. Die Trägerverbände des Projektes SandAchse Franken, der BUND Naturschutz in Bayern e.V. und der Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. begrüßen diese Entscheidung und danken der Regierung für diesen Schritt.