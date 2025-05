Delegiertenversammlung 2025 in Fürth

Auf der Delegiertenversammlung werden unter anderem Anträge diskutiert, der Landesvorstand entlastet und der Haushaltsplan verabschiedet. Am Samstag werden Dr. Thomas Jung, der Oberbürgermeister der Stadt Fürth, Olaf Bandt, der Vorsitzende des BUND-Bundesverbandes, und Reinhard Scheuerlein, der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Fürth-Stadt, ein Grußwort sprechen.

Am Samstag um 16 Uhr wird es zudem eine Fotoaktion mit allen Delegierten zum Thema „Stadtnatur und Wasser“ geben. Anlass sind die aktuellen BN-Themenschwerpunkte Wasser und Baumschutz in der Stadt. Am Sonntag werden die Anträge der Delegierten und des Landesvorstands beraten und verabschiedet. Besondere Bedeutung hat eine geplante Resolution zum Waldschutz.

Am Freitag vor der Delegiertenversammlung, dem Bayerischen Naturschutztag, gibt es vier Exkursionen in die Region: zum Fürther Stadtwald, zum BN-Biotop Stroblgrube, in die vom BN geretteten Fürther Talauen und nach Unterrödl zu einem Verkehrsmodellprojekt. Abends folgen zwei Vorträge zum Thema „Die Zivilgesellschaft in einer zerrissenen Gesellschaft unter Druck“. Roman Huber, Geschäftsführender Bundesvorstand von Mehr Demokratie e. V., stellt in seinem Vortrag die Frage: „Wie kann die Demokratie in Zukunft noch funktionieren?“. Im Anschluss spricht der BN-Ehrenvorsitzende Hubert Weiger zu den „Auswirkungen auf die zukünftige Arbeit des BUND Naturschutz“.

Die Delegiertenversammlung ist das höchste Gremium des Verbandes. Sie tagt einmal pro Jahr und legt dabei die Grundlinien der Verbandspolitik sowie aktuelle Schwerpunkte fest. Sie besteht aus derzeit rund 300 Delegierten der 76 BN-Kreisgruppen, vertritt die Mitglieder des BUND Naturschutz, wählt alle vier Jahre Vorstand und Beirat und verabschiedet den Haushaltsplan.

