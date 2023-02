Grüne Bilanz für Oberfranken: Straßenbau war 2022 oberfränkischer Brennpunkt

Die Mitgliederzahlen des Bund Naturschutz in Bayern sind wieder gestiegen. Mit einem Zuwachs von 2.500 Personen im Jahr 2022 hat der BN nun 266.000 Mitglieder und Förderer. In Oberfranken sind die Mitgliedszahlen stabil bei rund 19.000 geblieben.

Im Fokus steht, in Anbetracht der aktuellen Energiekrise, vor allem die Energiewende. Oberfranken hat beim Ausbau der Windkraft im bayernweiten Vergleich einen gewissen Vorsprung – auch dank des BN. Das erste Bürgerwindrad in Bayern wurde im Jahr 1996 von der Hofer Kreisgruppe in Sellanger errichtet und liefert auch heute noch zuverlässig Strom. Um von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden und um dem Wind-an-Land-Gesetz gerecht zu werden, müssen allerdings auch in Oberfranken die Erneuerbaren Energien weiterhin ausgebaut werden. „Die Aufweichung der 10H-Regelung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und auch ein Verdienst unserer hartnäckigen Forderungen. Bayern kann und muss aber noch mehr tun. Wir fordern von der Staatsregierung u.a. ein massives Energiesparprogramm“ erklärt der BN Vorsitzende RichardMergner. Der Streckbetrieb der verbliebenen drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 ist allerdings ein herber Schlag gewesen. „Wir werden keine Ruhe geben bis nicht auch das letzte Atomkraftwerk für immer abgeschaltet ist“ so Mergner weiter, "wir rufen daher heute schon zu einer Großdemonstration am 15. April in München auf.“

Das oberfränkische Dauerthema war im vergangenen Jahr leider wieder vielerorts der Flächenfraß durch Straßenbau. „Die Verkehrswende werden wir auf diese Weise nicht schaffen, denn neue Straßen lösen keine Verkehrsprobleme“, so Mergner. Im Landkreis Kulmbach zeigt es sich, wohin dieser massive Straßenbau führt. Neu gebaute Umgehungsstraßen wie in Melkendorf für 15,6 Mio. €, Untersteinach für 76,8 Mio. € und Stadtsteinach für 22 Mio. € haben nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch viel Fläche versiegelt. Zusätzlich ist bald mit dem Baubeginn des Kauerndorfer Tunnels für die B289 zu rechnen, eine Zufahrtsstraße wurde bereits geschaffen. „Die vorab veranschlagten Kosten haben bei keinem Projekt am Ende gereicht. Für den Kauerndorfer Tunnel sind über 90 Mio. € vorgesehen, die Kalkulation stammt allerdings aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg und wird wohl nicht zu halten sein. Das sind Mammutprojekte, die völlig am Zeitgeist vorbeigehen. Ohnehin hat man bei den Visualisierungen des Tunnels des Staatlichen Bauamtes den Eindruck, man befindet sich in einer Großstadt und nicht auf dem idyllischen Land. Mit 750 m Länge wird das der längste Straßentunnel Oberfrankens“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Kulmbacher BN-Kreisgruppe, AlwinGeyer.



„Kulmbach ist leider ein Beispiel für die politischen Versäumnisse in der Verkehrswende der letzten Jahre, die durch die aktuellen Planungen des Bundesverkehrsministeriums sogar noch weiter zementiert werden. Wir brauchen eine klare Priorisierung auf den Erhalt der bestehenden Infrastruktur und den Ausbau klimafreundlicher und naturverträglicher Alternativen. Das sichert Mobilität“, kommentiert Jonas Kaufmann, der neue BN-Regionalreferent für Oberfranken die Situation.



Tatsächlich werden in Oberfranken nach Angaben des Landesamtes für Statistik täglich 8.000 Quadratmeter Fläche verbraucht. Einen elementaren Anteil daran hat der Straßenbau. Hinzukommen hohe CO2-Emissionen beim Bau der Straßen durch die notwendigen Materialien wie Asphalt oder Beton. Wesentlich nachhaltiger wäre die Elektrifizierung von Bahnstrecken, wie etwa der Franken-Sachsen-Magistrale und der Oberfranken-Achse, die beide auch durch den Landkreis Kulmbach führen. Damit würde man nicht nur einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrswende leisten, sondern auch Fläche sparen.

Thematischer Rück- und Ausblick: