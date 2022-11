Kiesabbau Region München: BN leitet Klage gegen Kiesabbau im Douglasien-Wäldchen in Planegg ein

Der Landesverband des Bund Naturschutz in Bayern e.V. hat die Rechtsanwaltskanzlei Günther, Hamburg damit beauftragt, Klage einzureichen gegen die vom Landratsamt München der Firma Glück erteilte Genehmigung zum Kiesabbau auf dem Gebiet des „Douglaswäldchen“. Dieses 2,1 ha große Waldstück schließt unmittelbar östlich an die Kompostieranlage der Firma Glück in Planegg an.