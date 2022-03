Klimademo am 25. März: Auf die Straße für mehr Klimaschutz und Frieden

Anlässlich der 100-Tage-Bilanz der neuen Bundesregierung steht die Klimademo diesmal unter dem Motto „Reicht halt nicht“. „Die neue Bundesregierung ist mit durchaus ambitionierten Klimazielen gestartet. Nach 100 Tagen im Amt gilt es nun, ein erstes Zeichen zu setzen und die Ampel an diese Ziele zu erinnern. Mehr noch: Die anvisierten Maßnahmen reichen nicht aus, um uns schnell aus der Abhängigkeit von Autokraten und ihren fossilen Brennstoffen zu befreien und die Klimakrise schnellstmöglich und effektiv zu bekämpfen“, erklärt der BN-Vorsitzende Richard Mergner.



Deshalb steht der Klimastreik dieses Mal auch ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. „Klimaschutz und Frieden sind eng verzahnt. Wir solidarisieren uns mit den Menschen in der Ukraine! Der Krieg wirkt wie ein Brennglas auf die langjährig verfehlte und rückwärtsgewandte Energiepolitik der Regierung: Statt flächendeckender, dezentraler Energieversorgung in Bürger*innenhand aus erneuerbaren Energien haben wir unnötigerweise auf Gas, Kohle und Öl gesetzt“, unterstreicht Julia Dade, Vorstandsmitglied der BN-Jugendorganisation JBN. „Die Regierung muss handeln: Wir brauchen eine Energie-, Verkehrs- und Wärmewende als Teil der sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft!“



Der aktuelle IPCC-Bericht zeigt einmal mehr, wie dramatisch der Einfluss des Klimawandels bereits heute für Ökosysteme und Biodiversität, aber auch uns Menschen und Gesellschaften bereits ist. Ein Dauerbrenner bleibt dabei die Frage der wirtschaftlichen Ausrichtung nach der Pandemie. „Lassen Sie uns gemeinsam zusammen für Frieden und für einen nachhaltigen Kurswechsel in der Energiepolitik auf die Straße gehen!“, so Mergner und Dade abschließend.



Die Klimademo findet in verschiedenen Städten in ganz Bayern und Deutschland statt. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Bündnisses: www.klima-streik.org