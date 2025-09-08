Neuwahl des Landesvorstands im November: Richard Mergner tritt nicht wieder an - Martin Geilhufe kandidiert als Nachfolger

Hierzu erklärt Richard Mergner, BN Landesvorsitzender: „Meine Entscheidung, nicht erneut für den Landesvorsitz zu kandidieren, ist mir nach über 35 Jahren in verschiedenen Funktionen im BUND Naturschutz sehr schwer gefallen. Doch aus gesundheitlichen Gründen stelle ich mich nach sieben Jahren als Vorsitzender nicht mehr für weitere vier Jahre zur Wahl. Ich freue mich, dass der Landesvorstand einstimmig meinen Vorschlag, den bisherigen Landesbeauftragten Martin Geilhufe für die Wahl zum Landesvorsitzenden der Delegiertenversammlung vorzuschlagen, angenommen hat.“

Martin Geilhufe, BN Landesbeauftragter, ergänzt: „Ich habe größte Hochachtung vor dem Entschluss von Richard Mergner, mit dem ich seit vielen Jahre bestens zusammenarbeite. Er hat sich über Jahrzehnte für die Themen des Natur- und Umweltschutzes in Bayern stark gemacht und den BUND Naturschutz auf vielen Ebenen entscheidend geprägt. Ich danke dem Landesvorstand für das entgegengebrachte Vertrauen und werde auf der Delegiertenversammlung am 22. November mit großem Respekt vor dem höchsten Amt im BUND Naturschutz kandidieren.“



Pressefotos von Richard Mergner und Martin Geilhufe zum Herunterladen.