Protest erfolgreich: München zieht sich aus Flughafenprojekt in Albanien zurück

Der Rückzug der MAI aus dem umstrittenen Flughafenprojekt Vlora in Albanien ist ein großer Erfolg für BUND Naturschutz, EuroNatur und lokale Umweltschutzorganisationen vor Ort. „Unser langer Atem hat sich am Ende zumindest, was die deutsche Beteiligung angeht, ausgezahlt. Seit knapp zwei Jahren kämpfen wir gegen dieses naturzerstörende Projekt. Dass München sich nun zurückzieht zeigt: Öffentliche Verantwortung kann und darf nicht an der Stadtgrenze enden“, erklärt Christian Hierneis, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe München.

Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe erklärt: „Der BUND Naturschutz war 2023 selber vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Die BN-Vertreter haben in der Narta-Lagune die dort lebenden Flamingo-Schwärme gesehen - die Flugzeuge würden quer durch dieses Schutzgebiet fliegen. Die Umweltverbände vor Ort dürfen jetzt nicht aufgeben und müssen weiter gegen das Projekt kämpfen!”

Die international tätige Naturschutzorganisation EuroNatur ist bereits seit Jahren in Albanien aktiv und unterstützt vor Ort ihre lokalen Projektpartner, unter anderem mit Klagen vor Gericht. Gabriel Schwaderer, Geschäftsführer von EuroNatur erklärt: „Albaniens Premierminister Edi Rama hat noch vor einem Monat in Berlin auf der ITB behauptet, dass der Münchner Flughafen den Vlora Flughafen betreiben wird. Jetzt stürzt diese Aussage wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wir fordern die albanische Regierung auf, dieses umweltschädliche und aus unserer Sicht illegale Projekt zu stoppen.“

Der geplante Flughafen entsteht in der Narta-Lagune, einem international geschützten Feuchtgebiet von herausragender Bedeutung für den Vogelzug. Neben der Berner Konvention haben auch das Europäische Parlament und die Europäische Kommission den Bau des Flughafens in einem europäischen Schutzgebiet scharf kritisiert.