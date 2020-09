ver.di und BUND fordern Mobilitätswende - Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt

ver.di Bayern fordert gemeinsam mit dem BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BUND) eine Mobilitätswende, die die Bedürfnisse der Menschen und nicht den Autoverkehr in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik stellt. Ziel einer besseren und neu geregelten Finanzierung des ÖPNV müsse es sein, dass Städte, Kommunen und Landkreise die Verkehrswende durch den Ausbau klimafreundlicher Mobilität nachhaltig in Angriff nehmen können. Der BUND unterstützt dabei ausdrücklich die Forderungen von ver.di im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen.