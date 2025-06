Wir feiern die frei fließende Donau - voller Erfolg für das 24. Donaufest

Am 29. Mai fand das Donaufest zum bereits 24. Mal statt – bei am Ende doch gutem Wetter. Um 10 Uhr startete das Fest mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Am Nachmittag begrüßte der Vorsitzende der Deggendorfer BN-Kreisgruppe etwa 300 Donau-Freundinnen und -Freunde am Kundgebungsplatz hinter dem Festzelt. Nach Grußworten von Bürgermeister Albin Dietrich, Dr. Stefan Schmid (Bayerischer Kanuverband), Dr. Norbert Schäffer (LBV) und Kurt Bayer (VCD) hielt Carsten Träger, den vor Kurzem ernannten parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium die erste der Festreden mit einem ersten Ausblick auf die umweltpolitischen Projekte in der kommenden Legislaturperiode.

Dabei unterstrich Träger, wie wichtig intakte Auen für den Hochwasserschutz seien, außerdem würde Kohlenstoff gebunden und Lebensraum für Laichhabitate geschaffen. Großen Beifall bekam er für seine kritischen Aussagen zum geplanten Wasserkraftausbau in Bayern. „Die kleine Wasserkraft samt dem Missverhältnis von Querbauwerken, müssen wir gerade in Bayern mehr in den Fokus rücken“, so Träger, der hier die notwendige Unterstützung versprach.

Zweiter Hauptredner war Prof. Dr. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland und des BUND Naturschutz in Bayern e. V. Er widmete sich, ausgehend von der Geschichte der Auseinandersetzung für die frei fließende Donau, vor allem den heutigen Herausforderungen, speziell in der Verteidigung der Demokratie, als Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für den Schutz ihrer Umwelt.

Neben den Reden konnte das fest auch in diesem Jahr mit einem attraktiven und vielfältigem Programm aufwarten. Wie jedes Jahr konnten Kinder auf die große Linde am Dorfanger klettern oder mit den Eltern in der Pferdekutsche eine Runde durch die Auenlandschaft drehen. Erstmalig bot die Spielvereinigung ein Fußball-Dartspiel an, zusätzlich gab es Verkaufsstände von drei Niederalteicherinnen u. a. mit selbstgemachten Häckelwaren und Gipsprodukten. Neu dabei war heuer auch ein Infostand zu Slowfood und der Genussregion Niederbayern. Daneben informierte die Kreisgruppe mit der bereits bekannten Skulptur Fisch-Plastik!Plastik-Fisch über die Problematik von “Fast-Fashion”.

Nach der guten Resonanz im letzten Jahr gab es wieder ein Vorlesezelt der BUNDjugend und ein Fest-Quiz. Im Quiz konnten die Gäste Fragen zu den einzelnen Ständen beantworten und attraktive Preise gewinnen. Im nördlichen Teil des Angers veranstaltete die Niederalteicher UWG wieder ihren Familien-Flohmarkt. Im Festzelt verwöhnte die Spielvereinigung Niederalteich die Gäste mit einem riesigen Kuchen-Buffet sowie einer Auswahl von deftigen bis veganen Gerichten zum Mittagessen. Für die musikalische Umrahmung sorgten, wie in den letzten Jahren, wieder die „Deggendorfer Stadlmusikanten“ mit zünftiger Blasmusik.

Außerdem konnten Interessierte bei einem Spaziergang mit dem Vorsitzenden der Deggendorfer Kreisgruppe, Georg Kestel, die Ökologie der Donau kennenlernen und die neuesten Informationen zum Ausbau der Wasserstraße und zum Hochwasserschutz erfahren. Auch die beliebten Führungen in der Basilika fanden wieder statt, ebenso wie die Angebote des ökumenischen Aktionskreises mit Gebet und Besinnung am Donaukreuz.

Anfahrt umweltfreundlich mit dem Boot oder mit dem Rad

Etwa 20 Boote waren bei einer vom Bayerischen Kanuverband organisierten Bootswanderfahrt von Mariaposching nach Niederalteich gepaddelt. Mehr als 100 Menschen waren außerdem als Radler auf einer vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) organisierten Sternfahrt von vielen niederbayerischen Orten aus nach Niederalteich gefahren.