Wir transformieren Bayern: Breites Bündnis setzt sich für ein zukunftsfähiges Bayern ein

In Nürnberg hat sich heute das Bündnis „WirTransformierenBayern“ vorgestellt. Das Bündnis, dem auch der BUND Naturschutz angehört, hat zum Ziel, dass die sozial-ökologische Transformation in Bayern schneller und besser vorangetrieben wird. Im Jahr der bayerischen Landtagswahl will das Bündnis dazu beitragen, dass die richtigen Themen behandelt und die richtigen Fragen gestellt und beantwortet werden.