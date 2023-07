50 Jahre Bürgerbewegung, 50 Jahre Reichswaldfest: Ein halbes Jahrhundert Einsatz für den Reichswald hat sich gelohnt

In seiner Bilanz kurz vor dem Reichswaldfest 2023 stellen Vertreter des BUND Naturschutz und des Forstbetriebes Nürnberg fest: Der Einsatz für den Walderhalt war bereits 1973 weitsichtig und hat sich absolut gelohnt. Heute ist die überragende Bedeutung des stadtnahen Reichswaldes für die Erholung, für saubere Luft und Trinkwasserschutz und den Artenerhalt Allgemeinwissen. Was man 1973 noch nicht ahnen konnte: Die Kühlwirkung des Reichswaldes für die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen ist in Zeiten der Klimakrise überlebensnotwendig geworden.