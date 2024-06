BN trauert um Naturschutzpreisträger Klaus Töpfer

“Klaus Töpfer war eine herausragende Persönlichkeit, sein Wirken geht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus“, erklärt der BN-Vorsitzende Richard Mergner. So habe er sich nach der deutschen Wiedervereinigung als CDU-Minister nicht nur für den Erhalt des Grünen Bandes an der ehemaligen innerdeutschen Grenze eingesetzt. „Töpfer hat vor allem auch auf europäischer und internationaler Ebene gearbeitet. Zum Beispiel hat er die europäische Naturschutzrichtlinie Natura 2000 auf den Weg gebracht. Während seiner Tätigkeit bei den Vereinten Nationen hat Töpfer das Thema Umwelt in den Fokus gerückt. Unter anderem in seiner Funktion als Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms UNEP von 1998 bis 2006.“



Töpfer war nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zudem skeptisch gegenüber der Atomkraft eingestellt, wie Mergner betont: „Er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die ostdeutschen Atomkraftwerke nach 1990 stillgelegt wurden. In nachhaltigen Energieformen sah er schon früh eine große Chance, hier war er vielen seiner Parteifreunde weit voraus.“



„Der Tod von Klaus Töpfer ist ein großer Verlust für den gesamten Natur- und Umweltschutz in Deutschland und weltweit. Er war nicht nur Naturschutzpolitiker, sondern erkannte auch, wie wichtig gesellschaftliche Diskussionsprozesse und ein demokratisches Wertefundament insbesondere für den Naturschutz sind. Als ökologischer Vordenker war er auch der Wegbereiter für den ökologischen Landbau und den Bodenschutz in Deutschland“, erinnert sich Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BN und BUND.

Töpfer, von 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der Regierung Kohl, sei stets ein hochkompetenter Ansprechpartner für die Naturschützer gewesen, so Mergner abschließend.

