Grünes Band: Grenzübergreifende Kooperation am Grünen Band Bayerischer Wald-Šumava bekräftigt

Neben dem gemeinsamen Moor- und Klimaschutzprojekt „LIFE for MIRES“, das seit 2018 erfolgreich unter der Federführung des Nationalparks umgesetzt wird, erfolgte auch ein intensiver fachlicher Austausch zu Erhalt und Förderung artenreichen Grünlands und gefährdeter Leitarten wie Hochmoorlaufkäfer, Randring-Perlmuttfalter und Waldbirkenmaus.

Unter dem Motto „Grenzen trennen – Natur verbindet!“ des Grünen Bandes Europa legen wir besonderen Wert auf den Erfahrungsaustausch mit den tschechischen Kolleginnen und Kollegen. So werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen des Projekts „Quervernetzung Grünes Band“ die auf tschechischer Seite entwickelten und erprobte Methoden zur Erhaltung des auf bayerischer Seite hochgradig gefährdeten Böhmischen Enzians auf Flächen im Landkreis Freyung-Grafenau umgesetzt. Wir sind dankbar, hier auf die fachliche Expertise des Nationalparks zurückgreifen zu können“, unterstreicht Richard Mergner, BN-Vorsitzender.



Der Bayerische Wald zusammen mit dem tschechischen Šumava bilden einen „Hotspot“ der Artenvielfalt entlang des Grünen Bandes Europa - dem über 12.500 Kilometer langen Lebensraumverbunds entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs.



Auf der am 25. Mai startenden Landesgartenschau in Freyung werden das Grüne Band Europa sowie die beiden aktuellen Projekte „LIFE for MIRES“ und „Quervernetzung Grünes Band“ am Stand des BUND Naturschutz vorgestellt. Im Rahmen des Begleitprogramms wird am Pfingstmontag, den 29. Mai um 18:00, in der Volksmusikakademie Freyung die Multivisionsshow „Europas bedrohte Wälder“ des bekannten Tier- und Landschaftsfotografen Berndt Fischer gezeigt. Der Eintritt ist frei. Vorträge und geführte Exkursionen zu den Grüne Band-Projektflächen sind ebenfalls Teil des Veranstaltungsprogramms: https://www.lgs2023.de



Weiterführende Informationen

Das Projekt „LIFE for MIRES“ wird von 2018 bis 2024 im Rahmen des LIFE-Programms der EU gefördert und ko-finanziert durch das Umweltministerium der Tschechischen Republik sowie den Bayerischen Naturschutzfonds.

https://freyung-grafenau.bund-naturschutz.de/leben-fuer-die-moore-life-for-mires



Das Projekt "Quervernetzung Grünes Band" wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Natur und nukleare Sicherheit (BMU) sowie durch den Bayerischen Naturschutzfonds.

https://www.bund-naturschutz.de/natur-und-landschaft/gruenes-band/quervernetzung-gruenes-band