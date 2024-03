Josef Göppel-Symposium mit zahlreichen hochkarätigen Gästen

Josef Göppel war ein überaus motivierter wie motivierender Brückenbauer. Mit seiner Idee der Landschaftspflegeverbände (LPV) hat er zusammengebracht, was zusammengehört: Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen. Sein Lebensmotto „Nur Mut“ steht über dem Symposium am 12. und 13.04.2024 in Bad Neustadt an der Saale.



An zwei Tagen werden hochkarätige Referent*innen über Themen wie Energiewende im ländlichen Raum, Biodiversität in der Landwirtschaft und innovative Ansätze für Kommunen sprechen. Mit dabei: der Bestsellerautor Prof. Dr. Michael Sterner, der Träger des Insektenschutzpreises Christian Warnke, die Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe Barbara Metz, die Bürgermeister zweier innovativer ländlicher Gemeinden Josef Demar und Michael Gottwald, der Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum Prof. Dr. Manfred Miosga, der Vorstand der Stadtwerke Pfaffenhofen Stefan Eisenmann, das Mitglied des Vorstandes des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL) Dr. Manuela Rottmann MdB, der Landschaftsökologe Prof. Dr. Ulrich Walz, sowie der Regenerativer Landwirt Michael Reber.



Neben dem BBV-Präsident Günther Felßner und dem BN-Vorsitzenden Richard Mergner, sowie dem BUND/BN-Ehrenvorsitzendem Prof. Dr. Hubert Weiger werden zahlreiche Vertreter*innen aus Politik und Verbänden mitwirken und diskutieren. Unter anderem der Bayerische Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz Thorsten Glauber (MdL), die stellvertretende Generalsekretärin der CSU Tanja Schorer-Dreml (MdL), die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Schulze (MdL), die DVL-Vorsitzende Maria Noichl (MdEP), sowie Hermann Färber (MdB) und Marina Jakob (MdL).



Vom Spannungsfeld zur Lösungswelt: wie Naturschutz, Landwirtschaft und Kommunen gemeinsam die Zukunft entwickeln

Josef Göppel hat sich zeitlebens für ein Miteinander, gerade in ländlichen Räumen, eingesetzt. Mit Begründung der Landschaftspflegebewegung in Deutschland hat er den Naturschutz in der Agrarlandschaft maßgeblich vorangebracht. Auch im Rahmen seiner politischen Ämter als Mitglied des Bezirkstages von Mittelfranken, als Mitglied des Bayerischen Landtages sowie als Bundestagsabgeordneter hat er sich für einen bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen stark gemacht. Seine Tochter Sophia Kraft betont stellvertretend für Familie Göppel: „Unser Vater Josef Göppel stammt selbst aus der bäuerlichen Landwirtschaft. Für ihn lag die Lösung immer im Miteinander.“ Michael Diestel, Geschäftsführer von Agrokraft GmbH und Hauptorganisator erklärt: „In diesem Sinne steht auch das diesjährige Symposium und möchte einen konstruktiven Gesprächsraum für innovative Ideen, parteiübergreifende Vernetzung und das gemeinsame Diskutieren von Lösungsansätzen für unsere ländlichen Räume schaffen.“



