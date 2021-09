Videobotschaft des BN-Landesvorsitzenden Richard Mergner zur Bundestagswahl

Die Bundestagswahl 2021 ist eine Zukunftswahl. Sie entscheidet darüber, ob Deutschland mutig vorangeht beim Klimaschutz und damit auch beim überlebenswichtigen ökologischen und sozialen Wandel unserer Gesellschaft. Der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner wendet sich in diesem Sinne mit einer Videobotschaft an die Mitglieder und Aktiven des BUND Naturschutz ebenso wie an die Öffentlichkeit.