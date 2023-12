Weihnachtsbotschaft 2023 des BN-Vorsitzenden Richard Mergner

Ein herausforderndes Jahr geht zu Ende: Viele Menschen leiden weltweit unter schlimmen Kriegen, Verfolgung und den Auswirkungen der Klimakatastrophe; das Artensterben geht ungebremst weiter, auch in Bayern.

Bei all diesen Herausforderungen tut es gut, sich im BUND Naturschutz in einer stabilen Gemeinschaft Gleichgesinnter zu wissen und die zahlreichen Erfolge des BUND Naturschutz im Blick zu behalten.

So ist es uns 2023 gelungen,

viele Hektar des Nürnberger Reichswald und der Passauer Stadtwälder vor der Zerstörung zu bewahren;

unsinnige Straßenprojekte zugunsten von Natur und Menschen abzuwenden;

den Abschuss des Fischotters zu stoppen;

nach Jahrzehnten des Einsatzes das Ende des Atomzeitalters herbeizuführen;

den Bergwald an der Kampenwand im Chiemgau zu retten;

in vielen Projekten wie an der Moorachse nördlich von München Lebensräume für gefährdete Tiere und Pflanzen zu renaturieren;

dass Deutschland unser Projekt „Grünes Band“ als Welterbe bei der UNSECO vorschlägt.

Das Jahr 2023 war zudem in Bayern gepägt von einem populistisch geführten Wahlkampf, in dem der Schutz von Umwelt und Klimaschutz leichtfertig verunglimpft wurden. Das muss sich ändern, Bayern muss zu einer lösungsorientierten Sachpolitik zurückkehren. So braucht der Freistaat endlich ein wirksames Klimaschutzgesetz, mehr naturverträgliche Landwirtschaft und mehr Wasserrückhalt in der Fläche.

Dafür wird sich der BUND Naturschutz auch im kommenden Jahr als unabhängiger Anwalt der Natur mit aller Kraft einsetzen. Wir wünschen Ihnen allen einen friedvollen Jahresausklang und ein gutes, gesundes neues Jahr!