WIDERSPRICHT DAS SONDERGEBIET PRASSREUT DEN ZIELEN DES NATURPARKS BAYERISCHER WALD?

Der BUND NATURSCHUTZ Bayern wendet sich in einem offenen Brief an Heinrich Schmidt, den 1. Vorsitzenden den Naturpark Bayerischer Wald.

Der BN bittet um eine klare Stellungnahme, inwieweit die angedachte Erweiterung des umstrittenen Sondergebiets in Praßreut noch mit den Zielen und Aufgaben des Naturparks Bayerischer Wald vereinbar ist. Die betroffene Gemeinde Röhrnbach gehört zum Naturpark Bayerischer Wald.