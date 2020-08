Wir brauchen eine umfassende sozial-ökologische Wende jetzt

Infolge der Corona-Pandemie sind soziale und ökologische Veränderungen notwendiger denn je – darin sind sich der BUND Naturschutz (BN) Bayern und die SPD-Landtagsfraktion einig. Auf einem Arbeitstreffen in der BN-Geschäftsstelle in Nürnberg diskutierten sie über ihre aktuellen Konzepte. Diese weisen eine Vielzahl an Schnittmengen auf, an denen es gesamtgesellschaftlich weiterzuarbeiten gelte.