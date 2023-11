BN ehrt Prof. Dr. Roman Türk mit dem Bayerischen Naturschutzpreis 2023

Bei einer feierlichen Preisverleihung im Münchner Künstlerhaus hat der BUND Naturschutz in Bayern am Donnerstagabend Prof. Dr. Roman Türk mit dem Naturschutzpreis ausgezeichnet. Als herausragender Wissenschaftler und Präsident des Naturschutzbundes Österreich hat er sich weit über die Grenzen seines Landes hinaus für den Natur- und Umweltschutz engagiert. Er war Leiter des Fachbereiches Organismische Biologie an der Universität Salzburg und Mitglied des Klimabeirats des österreichischen Umweltministeriums.



Professor Türks Fachgebiet sind Flechten. Diese sind wichtige Bioindikatoren, zum Beispiel für die Luftqualität. Roman Türk hat zahlreiche Publikationen über Flechten veröffentlicht und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Die stellvertretende BN-Landesvorsitzende Beate Rutkowski sagte in Ihrer Laudatio dazu: „Es gibt nur wenige Menschen, die die einzelnen Flechtenarten so eindeutig und treffsicher erkennen können wie Du und eine bisher nicht gekannte Art auch als etwas Neues erkennen können. Solche hervorragenden Artenkenner sind extrem selten.“



Neben Forschung und Lehre ist Prof. Türk auch im Ehrenamt tätig und hat sich hier speziell der Umweltbildung angenommen, bietet Führungen an oder hält Vorträge – auch an Schulen. „Du dienst als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Naturschutzehrenamt und verkörperst damit eine enge Verknüpfung, die auch für die Arbeit des BN wichtig ist. Du hast Dir zur Aufgabe gemacht, die Naturschutzanliegen verständlich zu machen und dein Fachwissen in den Dienst des Naturschutzes zu stellen“, so Rutkowski weiter.



In seiner Dankesrede unterstreicht Prof. Dr. Roman Türk: „Für mich persönlich ist der Naturschutzpreis die höchste Auszeichnung für meine umweltbezogene, wissenschaftliche Arbeit.“ Zu seinem Spezialgebiet Flechten sagt er: „Flechten sind höchst aussagekräftige Bioindikatoren von Luftverunreinigungen. Auch die Umgestaltung von Ökosystemen für wirtschaftliche Zwecke aller Art beeinflusst die Biodiversität und der Vitalität dieser Organismengruppe. Die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse über die schädigenden Umweltbeeinflussungen könnten politische und wirtschaftliche Entscheidungen wesentlich bestimmen.“



Der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner betont: „Prof. Türk ist auch Sprachrohr an die Politik für Naturschutzanliegen, die auch den BN beschäftigen. So engagiert er sich gegen den Abschuss von Fischottern oder für mehr Naturwälder, er forscht und schreibt zu Schwermetalleinträgen aus dem Straßenverkehr, zu radioaktiven Nukliden in Hochmooren oder für mehr Totholz in unseren Wäldern. Seit Jahren verbindet uns daher eine freundschaftliche Zusammenarbeit.“



Der Bayerische Naturschutzpreis ist die höchste Auszeichnung des BUND Naturschutz. Der BN verleiht den Preis seit über 30 Jahren an hoch verdiente Persönlichkeiten für ihr herausragendes Wirken im Natur- und Umweltschutz.



Fotos der Veranstaltung können am Donnerstagabend, 16.11.2023 unter diesem Link heruntergeladen werden:

magentacloud.de/s/8e7ofBrRtHmTBWk

Bitte Quelle angeben: Heinrich Inkoferer, BN