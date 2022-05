Donaufest: Umweltminister Glauber und BN-Ehrenvorsitzender Weiger am Dorfanger

Im Jahr 2002 hat der Bundestag beschlossen, die frei fließende Donau zwischen Straubing und Vilshofen ohne Staustufen auszubauen. Seitdem feiert der BUND Naturschutz zusammen mit der Spielvereinigung Niederalteich und weiteren Verbänden und Initiativen das „Fest an der Donau“, mit Aktionen für Kinder, Exkursionen und Information sowie einem Festzelt. „Die frei fließende Donau ist ein großartiger Schatz unserer Region, den wir nach zweijähriger Zwangs-Pause heuer endlich wieder feiern können“, erklärt Georg Kestel, Vorsitzender der BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Deggendorf. Als Festredner haben sich der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber und der Ehrenvorsitzenden des BN und des BUND Bundesverbandes Prof. Dr. Hubert Weiger angekündigt.



„Für viele Tiere und Pflanzen sind die Donau und ihre Auwälder die letzte Zuflucht. Hier leben sogar Tierarten, die es ausschließlich in der frei fließenden Donau gibt, wie die Donaukahnschnecke oder die Donaubarsche Schrätzer, außerdem Streber und Zingel. Biologen sprechen deshalb von der `Arche Noah‘ Bayerns. Die Freude ist also groß, dieses schöne Fest endlich wieder ausrichten zu können“, so der BN-Vorsitzende Richard Mergner.



Schon am Vormittag ab 10 Uhr startet das Fest mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Geboten ist unter anderem Basteln und Spielen mit Naturmaterialien und ein Donau-Quiz. Eine besondere Attraktion für Kinder ist das Klettern auf die große Linde am Dorfanger beim Festzelt. Das Festzelt zur Verköstigung betreibt die Spielvereinigung Niederalteich, die heuer auch ihren 75. Geburtstag feiert. Für die musikalische Umrahmung sorgen die „Deggendorfer Stadlmusikanten“ mit zünftiger Blasmusik.



Weitere Programmpunkte wie Exkursionen und Kanufahrten sowie Informationen für die Anreise finden sich hier: Donaufest Niederalteich - BUND Naturschutz in Bayern e.V. (bund-naturschutz.de)

Für Rückfragen:

Irene Weinberger-Dalhof

BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Deggendorf

Amanstraße 21, 94469 Deggendorf

Tel.: 0991-32555, Fax: 0991-342214

Email: deggendorf@bund-naturschutz.de

www.deggendorf.bund-naturschutz.de