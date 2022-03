Amphibien noch in den Startlöchern

In den ersten milden und feuchten Nächten des Jahres werden sich in Teilen Bayerns die Frösche, Molche und Kröten massenweise aus ihren Winterverstecken auf Wanderschaft begeben. Rund 6.000 freiwillige Helfer*innen des BUND Naturschutz warten gespannt auf den Beginn der Amphibienwanderung und kontrollieren bereits jetzt die fast überall schon aufgebauten Amphibienzäune an den Straßen. Aufgrund der kalten und trockenen Nächte verharren die Amphibien noch in ihren Startlöchern.