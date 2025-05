Bayerische Naturschutzziele nicht aufgeben!

„Bayerns Weg der Freiwilligkeit im Naturschutz war in den vergangenen Jahren durchaus erfolgreich und hat auch seinen Preis“, sagt Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV). „Um aufgebautes Vertrauen zwischen Landwirtschaft, Kommunen und Naturschutz nicht zu zerstören, muss der Freistaat diesen freiwilligen, kooperativen Weg weiter ausreichend und zuverlässig finanzieren.“ Schäffer bezieht sich dabei auf vier zentrale Ziele, „die sich die Staatsregierung selbst gesteckt hat: den Streuobstpakt mit der Pflanzung von netto 1.000.000 Bäumen bis 2035, den Biotopverbund auf 15 Prozent der Offenlandfläche bis 2030, die Wiedervernässung von 55.000 Hektar Moorfläche bis 2040 und gezielte Naturschutzmaßnahmen, um das Aussterben einzelner Arten zu verhindern“. Zu erreichen ist das Schäffer zufolge „nur mit zusätzlichen Naturschutzmaßnahmen“. Für den kommenden Doppelhaushalt beziffert Schäffer den jährlichen Bedarf allein für diese Ziele auf rund 200 Mio. Euro. Einen Teil davon finanzieren der Bund und die EU. „Mit 10 € pro Bürger und Jahr bayerischer Gelder können damit diese Ziele erreicht werden, ohne bestehende Naturschutzziele zu gefährden.“

Die Naturschutzförderung des bayerischen Umweltministeriums stehe auf mehreren Säulen, erläutert Maria Noichl MdEP, Vorsitzende des Deutschen Verbands für Landschaftspflege (DVL). „Zentral ist dabei die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie (LNPR)“. Die LNPR sei dazu da, wertvolle Lebensräume wiederherzustellen, etwa durch Mahd oder Entbuschung. „Damit ermöglicht die LNPR es uns, unsere landschaftlichen Kronjuwelen zu erhalten und gezielt und sehr effektiv etwas für gefährdete Arten zu tun.“ Beispielhaft seien etwa die Seggenriede und Nasswiesen am Eggelburger See, die Brut- und Rastraum für seltene Vogelarten z.B. Flussseeschwalben und Bekassine bieten. „Solche Gebiete sind extrem wertvoll, werfen allerdings für die Landwirtschaft keinen Gewinn ab“, so Noichl. „Wichtig ist aber, dass auch die Landwirte für ihre Leistung entlohnt werden.“

Für die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie nennt Maria Noichl konkrete Zahlen für den Doppelhaushalt des Freistaats 2026/27: „Wenn wir die Ziele des Koalitionsvertrags von CSU und Freien Wählern zu Streuobstpakt, Biotopverbund und Moorwiedervernässung erfüllen wollen, dann brauchen wir wie bisher jährlich 60 Millionen LNPR-Mittel für die Fortführung der Aufgaben und zusätzlich weitere 60 Millionen, um die ambitionierten Ziele der Staatsregierung umzusetzen.“

Landwirte, die sich im Naturschutz engagieren, benötigen oft Spezialmaschinen, mit denen sie in steilem oder nassen Gelände arbeiten können. Darauf weist Matthias Vodermeier, Kreis-obmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Ebersberg, hin. „Wir Landwirte haben da in den vergangenen Jahren viel investiert, aus Überzeugung und im Vertrauen darauf, dass sich das über die Naturschutz-Fördermittel des Freistaats auch rechnet.“ Im kooperativen Naturschutz sei mittlerweile viel Vertrauen zwischen Landwirtschaft, Kommunen und Naturschutz entstanden. „Wenn die Politik diese Zusammenarbeit nicht ausreichend finanziert, steht das auf dem Spiel“, so Vodermeier.

„Mit dem völlig überraschenden Ausgabenstopp und neuen Sparvorgaben auch für die LNPR-Gelder hat die Staatsregierung in den letzten Monaten Zweifel geweckt, ob ihre eigenen Ziele und die vielen daran beteiligten Menschen noch wichtig sind“, so Beate Rutkowski, stellvertretende Vorsitzende des BUND Naturschutz in Bayern. Viele Naturschutzmaßnahmen, etwa das Mähen von artenreichen Wiesen, die Neuanlage von Moorwiesen oder die Betreuung von Amphibienwanderwegen, konnten nur noch in deutlich geringerem Umfang durchgeführt werden. „Dass das Umweltministerium darüber hinaus Kürzungen für den Doppelhaushalt 2026/27 angekündigt hat, geht in die falsche Richtung. Um das Artensterben zu stoppen, brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Naturschutz und eine bessere Finanzierung auch für die Entwicklung der Schutzgebiete und die Renaturierung von Ökosystemen.“, so Rutkowski. „Naturschutz braucht Menschen, die mitmachen und für ihren Aufwand auch finanziell unterstützt werden. Die Gelder sichern darüber hinaus Bestäubung, Kohlenstoffspeicherung und natürlichen Wasserrückhalt.“ Sie seien daher „extrem gut angelegt. „Jeder investierte Euro rechnet sich mehrfach: für die Natur, die Landwirte, die Kommunen und uns alle.“

Auch Heinrich Schmidt, Präsident des Naturparkverbands Bayern, betont, dass die Fördermittel nicht nur für den Naturschutz wichtig sind: „Wir sind darauf angewiesen, dass Landwirtschaft und Kommunen gemeinsam wertvolle Flächen wie Bergwiesen, Wacholderheiden oder Moore pflegen. Sonst sind sie für unsere attraktive Kulturlandschaft verloren.“ Ohne das charakteristische Bild der Landschaft verliere Bayern an Attraktivität für den Tourismus.

„Wir fordern das übrigens nicht für uns“, bekräftigen die Verbände. „Es ist notwendig, weil die bayerische Staatsregierung den Weg der Freiwilligkeit und Förderung statt hoheitlicher Vorgaben gewählt hat. Diese Versprechen muss sie dann auch halten, sonst scheitert der bayerische Weg.“

Benötigte Naturschutz-Finanzierung für ausgewählte Ziele der Bayerischen Staatsregierung

Ziele Zeitraum



Finanzierung jährlich Erläuterung 1 Mio. Bäume zusätzlich;

Anlage, Erhalt, Pflege (Bayerischer Streuobstpakt) bis 2035 36 Mio. €/ Jahr 13 Mio./Jahr VNP + 23 Mio. LNPR (Maßnahmenplan Streuobstpakt des StMUV und StMELF) Moorwiedervernässung auf 55.000 Hektar

(„Klimaland Bayern“, Regierungserklärung MP Dr. Söder 21.7.2021) bis 2040 120 Mio. €/Jahr 1/3 angesetzter Kosten pro ha Renaturierung Donaumoos (2 Mio. € für 200.000 ha) Biotopverbund auf 15 % der Offenfläche Bayerns (BayNatSchG) bis 2030 52 Mio. €/Jahr Noch ca. 130.000 ha von 537.774 ha ausstehend (Statusbericht StMUV 2023) = 26.000 ha/Jahr bei 2.000 €/ha Artenschutzmaßnahmen und Monitoring

(BayNatSchG und Biodiversitätsprogramm Bayern 2030) 3 Mio. €/Jahr Weiterführung bestehender Artenschutzmaßnahmen und Monitoring (z. B. Amphibien, Wiesenbrüter, Felsbrüter), SUMME 211 Mio. €/Jahr Bei 13,4 Mio. Einwohnern und 1/3 Kofinanzierung durch Bundes- und EU-Mittel ca. 10 € pro Person pro Jahr

Zusätzliche LNPR-Finanzierung für 3 Naturschutzbereiche pro Jahr