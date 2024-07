Biosphärenregion Spessart - BUND Naturschutz schickt Brief an Hubert Aiwanger

Der BUND Naturschutz in Bayern kritisiert den Auftritt von Hubert Aiwanger am vergangenen Samstag in Rechtenbach scharf. Als Reaktion auf seine demokratiefeindlichen Aussagen hat der BN einen offenen Brief an ihn formuliert, der von vom Landesvorsitzenden Richard Mergner, der Vorsitzenden der Kreisgruppe Aschaffenburg Dagmar Förster, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Main-Spessart Erwin Scheiner sowie dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Miltenberg Dr. Steffen Scharrer unterschrieben wurde.

Den Brief finden Sie im Anhang.