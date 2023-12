BN fordert Weiterentwicklung der Skilager und Skikurse an Schulen

Skilager und Schulskikurse sind in Zeiten der Klimakrise in der jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß. Zudem haben sich die Kosten fast verdoppelt, was viele Familien vor Probleme stellt. Der BN fordert, das Angebot durch Wintererlebniswochen zu erweitern.